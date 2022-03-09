Живущий в Германии россиянин посоветовал немцам учить слова "дрова" и "буржуйка"
Николай отметил, что стоимость бензина также теперь меняется со скоростью света. Вместе с тем мужчина подчеркнул, что русскоязычных действительно начали притеснять из-за ситуации на Украине.
Живущий в Германии россиянин рассказал о ситуации с ценами на газ. Видео © Telegram / SHOT
Сейчас в Германии сильно взлетели цены на газ — и, судя по всему, это ещё далеко не предел. Об этом рассказал россиянин Николай Эрней, живущий в немецком Дюссельдорфе.
"Я немцам говорю: "Вы идиоты. Вам нужно учить новые слова. Слово "дрова" вам пригодится. "Буржуйка" — очень хорошее слово". <..> В Германии классическая система оплаты отопления такая — большинство не имеет никаких длительных договоров, платит по факту каждый месяц", — приводит телеграм-канал SHOT слова Николая.
Мужчина отметил, что цены на бензин теперь меняются со скоростью света. Так, по его словам, буквально недавно стоимость топлива была 1 евро за литр, а сейчас уже 3 евро. Также Николай подчеркнул, что русскоязычных в Германии начали притеснять из-за ситуации на Украине.
"Я говорю сейчас в Германии только по-немецки, потому что есть проблемы. Действительно, нападают на людей. Часть русских магазинов уже разгромили", — добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом также Боррель заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.