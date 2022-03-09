Живущий в Германии россиянин посоветовал немцам учить слова "дрова" и "буржуйка"

Живущий в Германии россиянин рассказал о ситуации с ценами на газ. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас в Германии сильно взлетели цены на газ — и, судя по всему, это ещё далеко не предел. Об этом рассказал россиянин Николай Эрней, живущий в немецком Дюссельдорфе.

"Я немцам говорю: "Вы идиоты. Вам нужно учить новые слова. Слово "дрова" вам пригодится. "Буржуйка" — очень хорошее слово". <..> В Германии классическая система оплаты отопления такая — большинство не имеет никаких длительных договоров, платит по факту каждый месяц", — приводит телеграм-канал SHOT слова Николая.

Мужчина отметил, что цены на бензин теперь меняются со скоростью света. Так, по его словам, буквально недавно стоимость топлива была 1 евро за литр, а сейчас уже 3 евро. Также Николай подчеркнул, что русскоязычных в Германии начали притеснять из-за ситуации на Украине.

"Я говорю сейчас в Германии только по-немецки, потому что есть проблемы. Действительно, нападают на людей. Часть русских магазинов уже разгромили", — добавил он.