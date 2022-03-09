Минобороны: Войска РФ поразили свыше 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины
Было выведено из строя 974 танка и других боевых бронемашин, 104 реактивные системы залпового огня и 359 орудий полевой артиллерии. Также было сбито 97 беспилотников.
Российские войска за всё время специальной "Операции Z" на Украине уничтожили более 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"С начала проведения операции уничтожено 2814 объектов украинской военной инфраструктуры", — отметил Конашенков в ходе брифинга.
В частности, по его словам, было поражено 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук-М1" и С-125, а также уничтожено 84 радиолокационных поста ПВО Незалежной. Кроме того, российские военные вывели из строя 974 танка и других боевых украинских бронемашин, 104 реактивные системы залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и миномётов. Ещё было сбито 97 беспилотников.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Мальгавко