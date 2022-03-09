Минобороны: Войска РФ поразили свыше 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины

Было выведено из строя 974 танка и других боевых бронемашин, 104 реактивные системы залпового огня и 359 орудий полевой артиллерии. Также было сбито 97 беспилотников.

Российские войска за всё время специальной "Операции Z" на Украине уничтожили более 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"С начала проведения операции уничтожено 2814 объектов украинской военной инфраструктуры", — отметил Конашенков в ходе брифинга.