Российские войска за всё время специальной "Операции Z" на Украине уничтожили более 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, по его словам, было поражено 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук-М1" и С-125, а также уничтожено 84 радиолокационных поста ПВО Незалежной. Кроме того, российские военные вывели из строя 974 танка и других боевых украинских бронемашин, 104 реактивные системы залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и миномётов. Ещё было сбито 97 беспилотников.