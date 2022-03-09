Блинкен: Предложение Польши по МиГ-29 вызывает серьёзную обеспокоенность НАТО

Предложение Варшавы о передаче Киеву истребителей МиГ-29 вызывает серьёзную обеспокоенность НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вылет [самолётов] с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действуют ВС России, вызывает серьёзную обеспокоенность у всего НАТО. Поэтому мы должны проработать конкретные вопросы", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой британского МИД Лиз Трасс.

Блинкен добавил, что Вашингтон в ближайшее время продолжит "очень тесные консультации" с Варшавой и другими членами Североатлантического альянса по данному вопросу.