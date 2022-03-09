Блинкен: Предложение Польши по МиГ-29 вызывает серьёзную обеспокоенность НАТО
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон в ближайшее время продолжит "очень тесные консультации" с Варшавой и другими членами Североатлантического альянса по данному вопросу.
Предложение Варшавы о передаче Киеву истребителей МиГ-29 вызывает серьёзную обеспокоенность НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Вылет [самолётов] с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действуют ВС России, вызывает серьёзную обеспокоенность у всего НАТО. Поэтому мы должны проработать конкретные вопросы", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой британского МИД Лиз Трасс.
Блинкен добавил, что Вашингтон в ближайшее время продолжит "очень тесные консультации" с Варшавой и другими членами Североатлантического альянса по данному вопросу.
Как сообщал Лайф, ранее власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов или средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают.
ТАСС / АР