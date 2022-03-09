Отец Героя России Лёвкина: Гордость за сына, просто не передать
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Родитель подчеркнул, что в школе будущий военный всем помогал и безотказно выполнял просьбы учителей. С самого детства он занимался спортом.
Отец офицера-танкиста Алексея Лёвкина, получившего звание Героя России за участие в "Операции Z" на Украине, рассказал, что в их семье не одно поколение военных — сам мужчина дослужился до звания капитана, а дедушка Алексея был полковником. Этим он поделился в беседе с телеканалом "360".
Вадим Лёвкин рассказал, что у него два сына — Антон и Алексей, они двойняшки. Вместе братья окончили Омское танковое военное училище, оба по профессии инженеры танковых подразделений и танковых войск. Как отметил отец, у них есть свои семьи: у каждого дочка и сын. И Антон, и Алексей участвуют в спецоперации на Украине.
В школе же будущий Герой России всем помогал, безотказно выполнял просьбы учителей, добавил Вадим. Он также с детства занимался спортом.
"Добрый, спокойный, ответственный человек", — рассказал родитель о сыне.
Отец Героя России поделился, что о подвиге сына семья узнала из сообщения с выступлением президента, которое Алексей прислал родственникам. А на следующий день он рассказал о присвоении звания и отправил ролик, который показывали по телевидению.
"Гордость, конечно, за сына. Просто не передать. У матери сразу слёзы потекли", — поделился Вадим.
Ранее Лайф писал, что Путин присвоил командиру танковой роты Алексею Лёвкину звание Героя России. Во время боёв его подразделение столкнулось с националистами. Так, уроженец Красноярска лично уничтожил два танка и три БМП, а потом прикрыл отход российских войск и организовал вынос раненых.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.