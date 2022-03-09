Отец Героя России Лёвкина: Гордость за сына, просто не передать

Родитель подчеркнул, что в школе будущий военный всем помогал и безотказно выполнял просьбы учителей. С самого детства он занимался спортом.

Отец офицера-танкиста Алексея Лёвкина, получившего звание Героя России за участие в "Операции Z" на Украине, рассказал, что в их семье не одно поколение военных — сам мужчина дослужился до звания капитана, а дедушка Алексея был полковником. Этим он поделился в беседе с телеканалом "360".

Вадим Лёвкин рассказал, что у него два сына — Антон и Алексей, они двойняшки. Вместе братья окончили Омское танковое военное училище, оба по профессии инженеры танковых подразделений и танковых войск. Как отметил отец, у них есть свои семьи: у каждого дочка и сын. И Антон, и Алексей участвуют в спецоперации на Украине.

В школе же будущий Герой России всем помогал, безотказно выполнял просьбы учителей, добавил Вадим. Он также с детства занимался спортом.

"Добрый, спокойный, ответственный человек", — рассказал родитель о сыне.

Отец Героя России поделился, что о подвиге сына семья узнала из сообщения с выступлением президента, которое Алексей прислал родственникам. А на следующий день он рассказал о присвоении звания и отправил ролик, который показывали по телевидению.

"Гордость, конечно, за сына. Просто не передать. У матери сразу слёзы потекли", — поделился Вадим.