ВСУ призвали журналистов не писать TV на служебных автомобилях

Это необходимо для того, чтобы данная аббревиатура по ошибке не могла быть прочитана как буква V, которой обозначают российскую технику, говорится в сообщении сухопутных войск армии Незалежной.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) призвали журналистов не писать аббревиатуру TV на автомобилях. Соответствующее сообщение сухопутные войска армии Незалежной опубликовали на своей странице в Instagram.

"Уважаемые журналисты, убедительно просим вас обозначать ваши служебные автомобили исключительно надписью PRESS. TV в силу некоторых обстоятельств может быть прочитана как буква V, которой обозначают вражескую технику", — говорится в сообщении.