ВСУ призвали журналистов не писать TV на служебных автомобилях

Это необходимо для того, чтобы данная аббревиатура по ошибке не могла быть прочитана как буква V, которой обозначают российскую технику, говорится в сообщении сухопутных войск армии Незалежной.