ВСУ призвали журналистов не писать TV на служебных автомобилях
Это необходимо для того, чтобы данная аббревиатура по ошибке не могла быть прочитана как буква V, которой обозначают российскую технику, говорится в сообщении сухопутных войск армии Незалежной.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) призвали журналистов не писать аббревиатуру TV на автомобилях. Соответствующее сообщение сухопутные войска армии Незалежной опубликовали на своей странице в Instagram.
"Уважаемые журналисты, убедительно просим вас обозначать ваши служебные автомобили исключительно надписью PRESS. TV в силу некоторых обстоятельств может быть прочитана как буква V, которой обозначают вражескую технику", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило о потере Украиной боевого управления авиацией и ПВО. Как отметил представитель ведомства Игорь Конашенков, силами ВС РФ уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Также ликвидирован 81 радиолокационный пост ПВО Незалежной.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Станислав Красильников