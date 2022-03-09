В LEGO заявили о временном характере приостановки поставок в Россию

Отмечается, что данное решение было принято в связи с операционными сложностями при доставке продукции в магазины нашей страны на фоне обострения мировой обстановки.

Датская компания LEGO Group, производящая игрушки-конструкторы, временно приостанавливает поставки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.