В LEGO заявили о временном характере приостановки поставок в Россию

Датская компания LEGO Group, производящая игрушки-конструкторы, временно приостанавливает поставки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Компания LEGO Group временно приостанавливает поставки наборов LEGO в Россию. Данное решение было принято в связи с операционными сложностями при доставке продукции в российские магазины на фоне обострения мировой обстановки", — говорится в заявлении.