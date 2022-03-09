В LEGO заявили о временном характере приостановки поставок в Россию
Отмечается, что данное решение было принято в связи с операционными сложностями при доставке продукции в магазины нашей страны на фоне обострения мировой обстановки.
Датская компания LEGO Group, производящая игрушки-конструкторы, временно приостанавливает поставки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Компания LEGO Group временно приостанавливает поставки наборов LEGO в Россию. Данное решение было принято в связи с операционными сложностями при доставке продукции в российские магазины на фоне обострения мировой обстановки", — говорится в заявлении.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Pixabay