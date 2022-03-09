Премьер Италии Драги: Западные санкции против России продлятся долгое время

Он отметил, что Рим не намерен отступать от политики ограничений, но в то же время должен сделать всё, чтобы рестрикции могли соответствовать внутреннему курсу страны.

Санкции Запада в отношении России, введённые после начала "Операции Z" на Украине, продлятся долгое время, экономика должна быть к этому готова. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, отвечая на вопросы парламентариев в Палате депутатов парламента страны.

"Эти санкции не продлятся недолго, для того, чтобы они были длительными, они должны быть посильными. Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать всё, чтобы они могли соответствовать нашему внутреннему курсу", — заявил премьер.

Драги отметил, что Риму ещё предстоит "проанализировать последствия: рост инфляции и снижение темпов роста". Он подчеркнул, что власти готовы принять все возможные меры, чтобы защитить покупательскую способность семей и поддержать компании.