ЕС обнародовал имена подпавших под санкции российских бизнесменов

Страны Европейского союза из-за ситуации на Украине ввели санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей. Их имена перечислены на официальном сайте ЕС.

В частности, в чёрный список ЕС попали Андрей Мельниченко (крупнейший российский экспортёр угля СУЭК, производитель удобрений "Еврохим"), Дмитрий Пумпянский (владелец ТМК, "Синара"), Александр Винокуров (акционер и член совета директоров торговой розничной сети "Магнит"), Вадим Мошкович (председатель совета директоров "Русагро"), Дмитрий Мазепин (председатель совета директоров "Уралхим"/"Уралкалий"), Андрей Гурьев (глава "Фосагро"), Михаил Полубояринов (гендиректор "Аэрофлота"), Михаил Осеевский (глава "Ростелекома"), Дмитрий Конов (председатель правления ПАО "СИБУР холдинг") и другие.

Уточняется, что почти все фигуранты списка присутствовали на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала "Операции Z" на Украине, что послужило для ЕС основанием для их внесения к "ближайшему кругу" российского лидера.