Украина потребовала гарантии безопасности от США, Британии и Германии

При этом общавшийся с журналистами замглавы офиса Зеленского отказался уточнить, что подразумевают эти меры.

Киеву нужны гарантии безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина, ведь "гарантий только от Москвы недостаточно". Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в беседе с Bloomberg.

"Помощник подчеркнул требование Украины о гарантиях безопасности "со стороны США, Великобритании, Германии" и других — "только гарантий безопасности от России будет недостаточно", — говорится в сообщении.

При этом в агентстве отметили, что Жовква отказался уточнить, что подразумевают эти меры.