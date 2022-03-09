Украина потребовала гарантии безопасности от США, Британии и Германии
При этом общавшийся с журналистами замглавы офиса Зеленского отказался уточнить, что подразумевают эти меры.
Киеву нужны гарантии безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина, ведь "гарантий только от Москвы недостаточно". Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в беседе с Bloomberg.
"Помощник подчеркнул требование Украины о гарантиях безопасности "со стороны США, Великобритании, Германии" и других — "только гарантий безопасности от России будет недостаточно", — говорится в сообщении.
При этом в агентстве отметили, что Жовква отказался уточнить, что подразумевают эти меры.
Ранее в интервью американскому телеканалу ABC Владимир Зеленский признался, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды. Также украинский лидер согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР. При этом он заметил, что важным моментом для этого будет то, как на этих территориях будут продолжать жить люди.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Zuma