МИД Белоруссии сообщил о теракте у посольства республики в Италии

Момент взрыва у белорусского посольства в Италии. Видео © Telegram / БелТА

В ночь на 9 марта у здания белорусского посольства в Италии произошёл взрыв самодельного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

"Неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства", — цитирует БелТА сообщение внешнеполитического ведомства республики.

Уточняется, что зданию посольства был нанесён существенный ущерб, однако, к счастью, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Эксперты выяснили, что был и второй предмет, который не сдетонировал. Позднее было установлено, что это было самодельное взрывное устройство, начинённое порохом. В Минске расценивают произошедшее как теракт.