МИД Белоруссии сообщил о теракте у посольства республики в Италии
Минувшей ночью неизвестные в масках перебросили на территорию дипмиссии два самодельных взрывных устройства и сбежали. К счастью, в результате происшествия никто из сотрудников не пострадал.
Момент взрыва у белорусского посольства в Италии. Видео © Telegram / БелТА
В ночь на 9 марта у здания белорусского посольства в Италии произошёл взрыв самодельного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.
"Неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства", — цитирует БелТА сообщение внешнеполитического ведомства республики.
Уточняется, что зданию посольства был нанесён существенный ущерб, однако, к счастью, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Эксперты выяснили, что был и второй предмет, который не сдетонировал. Позднее было установлено, что это было самодельное взрывное устройство, начинённое порохом. В Минске расценивают произошедшее как теракт.
Ранее Лайф сообщал, что в Евросоюзе Белоруссию назвали "соагрессором" в конфликте на Украине. Происходящее на украинской территории — это вопиющее нарушение международного права и устава ООН, считает ЕС. Конфликт оказывает воздействие на европейскую и мировую безопасность и стабильность.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Лента новостей
Telegram / БелТА