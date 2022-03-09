В Минобороны заявили о вине Киева в отсутствии результатов по эвакуации мирных жителей

При этом в ведомстве отметили, что гуманитарная ситуация на всей территории Украины продолжает стремительно ухудшаться. А в Мариуполе положение граждан "достигло катастрофических масштабов".

Операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей с опасных территорий Украины не принесла результатов по вине киевских властей. Об этом заявил глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Операция по открытию гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, находящихся в условиях гуманитарной катастрофы, ожидаемых результатов по вине киевских властей не принесла", — сказал он.