В Минобороны заявили о вине Киева в отсутствии результатов по эвакуации мирных жителей
При этом в ведомстве отметили, что гуманитарная ситуация на всей территории Украины продолжает стремительно ухудшаться. А в Мариуполе положение граждан "достигло катастрофических масштабов".
Операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей с опасных территорий Украины не принесла результатов по вине киевских властей. Об этом заявил глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Операция по открытию гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, находящихся в условиях гуманитарной катастрофы, ожидаемых результатов по вине киевских властей не принесла", — сказал он.
Мизинцев добавил, что гуманитарная ситуация на всей территории Украины продолжает стремительно ухудшаться. Он подчеркнул, что в Мариуполе из-за деятельности националистов и городской администрации положение граждан "достигло катастрофических масштабов".
Утром 9 марта Министерство обороны РФ сообщило о решении объявить на Украине режим тишины с 10:00 мск для эвакуации мирного населения. Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук изначально подтвердила открытие нескольких коридоров, однако, по данным официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, гумкоридоры в Мариуполе до сих пор не действуют.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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