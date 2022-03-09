В Минобороны назвали ложью утверждения Киева об отсутствии желающих выйти по гумкоридорам в РФ
Сейчас в базе данных ведомства уже 2 589 910 человек, которые хотят эвакуироваться из 1917 населённых пунктов Украины. Только за сутки прибавилось более 48 тысяч таких обращений.
В Минобороны РФ назвали ложью и провокацией утверждения Киева об отсутствии желающих выехать по гуманитарным коридорам с Украины на территорию РФ, а также о том, что российская сторона якобы не предоставляет таких коридоров. Об этом заявил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На утверждение украинских властей, что желающих выехать по гуманитарным коридорам на территорию Российской Федерации нет, мы открыто заявляем: это ложь и откровенная провокация", — сказал он.
По словам Мизинцева, в базе данных Минобороны РФ на сегодня уже 2 589 910 желающих эвакуироваться из 1917 населённых пунктов Украины, только за сутки прибавилось более 48 тысяч таких обращений.
Утром 9 марта Министерство обороны РФ сообщило о решении объявить на Украине режим тишины с 10:00 мск для эвакуации мирного населения. Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук изначально подтвердила открытие нескольких коридоров, однако, по данным официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, гумкоридоры в Мариуполе до сих пор не действуют.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Рюмин