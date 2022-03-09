В Минобороны назвали ложью утверждения Киева об отсутствии желающих выйти по гумкоридорам в РФ

В Минобороны РФ назвали ложью и провокацией утверждения Киева об отсутствии желающих выехать по гуманитарным коридорам с Украины на территорию РФ, а также о том, что российская сторона якобы не предоставляет таких коридоров. Об этом заявил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На утверждение украинских властей, что желающих выехать по гуманитарным коридорам на территорию Российской Федерации нет, мы открыто заявляем, что это ложь и откровенная провокация", — сказал он.