Минобороны: Самолёты НАТО с территории Польши ведут разведку для Украины
В ведомстве добавили, что альянс остаётся единственным источником информации для ВВС Незалежной, ведь за время "Операции Z" было ликвидировано почти всё радиолокационное оборудование.
Разведывательные самолёты НАТО с территории Польши ведут круглосуточную разведку в пользу Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооружённых сил пытается восполнить за счёт получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолётов Е-3А системы "АВАКС-НАТО". Данные самолёты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши", — сказал он.
Конашенков отметил, что разведывательные самолёты альянса остаются единственным источником информации для ВВС Украины, так как за время "Операции Z" было ликвидировано почти всё радиолокационное оборудование Незалежной.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные вывели из строя 90% украинских аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. Кроме того, уничтожено 146 боевых самолётов из 250, которые насчитывались у Киева к началу "Операции Z".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.