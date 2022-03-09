Минобороны: Самолёты НАТО с территории Польши ведут разведку для Украины

В ведомстве добавили, что альянс остаётся единственным источником информации для ВВС Незалежной, ведь за время "Операции Z" было ликвидировано почти всё радиолокационное оборудование.

Разведывательные самолёты НАТО с территории Польши ведут круглосуточную разведку в пользу Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооружённых сил пытается восполнить за счёт получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолётов Е-3А системы "АВАКС-НАТО". Данные самолёты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши", — сказал он.

Конашенков отметил, что разведывательные самолёты альянса остаются единственным источником информации для ВВС Украины, так как за время "Операции Z" было ликвидировано почти всё радиолокационное оборудование Незалежной.