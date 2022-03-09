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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 16:13
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Минобороны: Самолёты НАТО с территории Польши ведут разведку для Украины

В ведомстве добавили, что альянс остаётся единственным источником информации для ВВС Незалежной, ведь за время "Операции Z" было ликвидировано почти всё радиолокационное оборудование.

Разведывательные самолёты НАТО с территории Польши ведут круглосуточную разведку в пользу Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооружённых сил пытается восполнить за счёт получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолётов Е-3А системы "АВАКС-НАТО". Данные самолёты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши", — сказал он.

Конашенков отметил, что разведывательные самолёты альянса остаются единственным источником информации для ВВС Украины, так как за время "Операции Z" было ликвидировано почти всё радиолокационное оборудование Незалежной.

Минобороны РФ сообщило о потере Украиной боевого управления авиацией и ПВО
Минобороны РФ сообщило о потере Украиной боевого управления авиацией и ПВО

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные вывели из строя 90% украинских аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. Кроме того, уничтожено 146 боевых самолётов из 250, которые насчитывались у Киева к началу "Операции Z".

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Picryl / Master Sgt. George M. Holland

Григорий Воронцов
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