Минобороны: Россия без участия Киева эвакуировала более 179 тысяч мирных жителей
Речь в том числе идёт о 45 тысячах детей. За сутки из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР вывезли 5460 человек.
Россия без участия Украины эвакуировала уже 179 тысяч мирных жителей с начала проведения "Операции Z". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуировано 5460 человек, из которых 1125 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции [эвакуировано] уже более 179 тысяч человек, из них 45 436 детей", — сказал он.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Эрик Романенко