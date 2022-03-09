Минобороны: Россия без участия Киева эвакуировала более 179 тысяч мирных жителей

Речь в том числе идёт о 45 тысячах детей. За сутки из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР вывезли 5460 человек.

Россия без участия Украины эвакуировала уже 179 тысяч мирных жителей с начала проведения "Операции Z". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуировано 5460 человек, из которых 1125 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции [эвакуировано] уже более 179 тысяч человек, из них 45 436 детей", — сказал он.