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9 марта, 16:09

Российские военные соблюдают режим тишины на фоне работы гуманитарных коридоров

Режим прекращения огня для эвакуации мирного населения действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).

Российские военные соблюдают режим тишины в десяти инициированных нашей стороной гуманитарных коридорах и трёх предложенных Украиной. Об этом заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня ровно в 10 часов в соответствии с достигнутыми договорённостями в десяти гуманитарных коридорах, инициированных Российской Федерацией, и трёх дополнительно по просьбе украинской стороны Вооружёнными силами России введены режимы тишины, которые неукоснительно соблюдаются до настоящего времени", — проинформировал он.

В Минобороны отметили, что имеют возможность наблюдать за действиями ВСУ и нацбатальонов с земли и воздуха, в том числе при помощи беспилотников, но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарной операции с их стороны на текущий момент не проведено, а мирное население о возможности покинуть населённые пункты ради своей безопасности не оповещалось.

Басурин: В Мариуполе до сих пор не действуют гуманитарные коридоры

Басурин: В Мариуполе до сих пор не действуют гуманитарные коридоры

Лайф уже сообщал, что режим прекращения огня действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск). Речь идёт в том числе о маршруте Сумы — Полтава, по которому накануне уже проехали колонны с беженцами. Кроме того, граждане смогут эвакуироваться по гумкоридорам Энергодар — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, а также Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Алексей Берковиц

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