Российские военные соблюдают режим тишины на фоне работы гуманитарных коридоров

Режим прекращения огня для эвакуации мирного населения действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).

Российские военные соблюдают режим тишины в десяти инициированных нашей стороной гуманитарных коридорах и трёх предложенных Украиной. Об этом заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня ровно в 10 часов в соответствии с достигнутыми договорённостями в десяти гуманитарных коридорах, инициированных Российской Федерацией, и трёх дополнительно по просьбе украинской стороны Вооружёнными силами России введены режимы тишины, которые неукоснительно соблюдаются до настоящего времени", — проинформировал он.

В Минобороны отметили, что имеют возможность наблюдать за действиями ВСУ и нацбатальонов с земли и воздуха, в том числе при помощи беспилотников, но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарной операции с их стороны на текущий момент не проведено, а мирное население о возможности покинуть населённые пункты ради своей безопасности не оповещалось.