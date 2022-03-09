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9 марта, 16:16

Блогеры "ВКонтакте" получат 100% дохода за показ рекламы

До 10 апреля авторы российской площадки смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации.

<p>Обложка © Shutterstock </p>

Обложка © Shutterstock

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о программе поддержки блогеров, с помощью которой авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создаёт контент на нашей платформе. Наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента ещё активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией", — отметила исполнительный директор организации Марина Краснова.

Отмечается, что программа поддержки будет действовать до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации: "Партнёрской программы", "Маркет-платформы", "Монетизации видео" и VK Donut.

"ВКонтакте" зафиксировала резкий скачок активности аудитории и просмотра контента

"ВКонтакте" зафиксировала резкий скачок активности аудитории и просмотра контента

Ранее "ВКонтакте" отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы". В компании рассказали о массовой регистрации авторов контента из других платформ, а также отметили деятельность тех, кто в соцсети уже давно.

Никита Осипов

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