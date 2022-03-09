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9 марта, 16:17

В Москве умерла звезда фильма "Хождение по мукам" Нина Веселовская

Как стало известно, смерть артистки наступила ещё 6 марта. До своего 90-летнего юбилея звезда советских фильмов не дожила всего лишь один день.

<p>Нина Веселовская. Кадр из фильма "Хождение по мукам" © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/751/foto/m97221/653488/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Нина Веселовская. Кадр из фильма "Хождение по мукам" © kino-teatr.ru

В Москве на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Веселовская, известная зрителям по фильмам "Шестое июля" и "Хождение по мукам". Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

"Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и гильдия актёров кино выражают соболезнования родным и близким", — отмечается в сообщении.

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Уточняется, что смерть актрисы наступила ещё 6 марта. До своего 90-летнего юбилея Веселовская не дожила всего один день. Прощание с артисткой состоится 11 марта в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы.

Нина Веселовская родилась в 1932 году в Пензенской области. В кино она начала сниматься с 1957 года ещё будучи студенткой, а 1959-м окончила Школу-студию при МХАТ. На её счету роли в таких фильмах, как "Шестое июля", "Хождение по мукам", "Друзья и годы", "Угрюм-река", "На исходе лета" и другие.

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Наталья Исакова

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