Кроме того, в ведомстве отметили, что националисты в Харькове заставляют местных жителей под угрозой оружия устраивать баррикады, тем самым мешая мирному населению уходить по гуманитарным коридорам.

Украинские радикалы продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан и свыше тысячи иностранцев, желающих эвакуироваться. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга в среду.

"Боевики националистических батальонов продолжают применять запрещённые методы ведения боевых действий, а именно посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, убийства, пытки гражданского населения. В настоящее время в заложниках в качестве живого щита радикалы продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан, а также 1197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами", — отметил Мизинцев.