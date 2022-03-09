Минобороны: Радикалы на Украине удерживают более 4,5 млн граждан, желающих покинуть страну
Кроме того, в ведомстве отметили, что националисты в Харькове заставляют местных жителей под угрозой оружия устраивать баррикады, тем самым мешая мирному населению уходить по гуманитарным коридорам.
Украинские радикалы продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан и свыше тысячи иностранцев, желающих эвакуироваться. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга в среду.
"Боевики националистических батальонов продолжают применять запрещённые методы ведения боевых действий, а именно посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, убийства, пытки гражданского населения. В настоящее время в заложниках в качестве живого щита радикалы продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан, а также 1197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами", — отметил Мизинцев.
Он добавил, что националисты в Харькове заставляют местных жителей под угрозой оружия устраивать баррикады, тем самым мешая мирному населению уходить по гуманитарным коридорам. По словам генерал-полковника, к простым украинцам приходит понимание, что для действующего режима они ничего не значат: жители утратили "и без того сомнительную веру в действующую власть", которая предпочитает не замечать человеческих страданий.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency