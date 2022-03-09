"Единая Россия" озвучила новые меры поддержки россиян и экономики в условиях санкций

"Единая Россия" представила предложения по обеспечению социально-экономической стабильности граждан в условиях наступившего кризиса, часть из которых уже была одобрена Правительством РФ. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Поддержка коснётся сферы ЖКХ, образования, науки, экологии и других.

В частности, речь идёт об освобождении россиян от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрен законопроект, способствующий национализации иностранных компаний, которые уходят с российского рынка.

"В числе мер поддержки — разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС", — добавил Жуков.

Это коснётся и агропромышленного комплекса: на контроль будут поставлены цены на базовые продукты и ход проведения весенних полевых работ. Также планируется введение моратория на проведение проверок и обеспечение сельхозпроизводителей льготными кредитами.

Глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова отметила, что россиянам будут предоставлены дополнительные возможности трудоустройства, приоритетным остаётся и вопрос повышения зарплат учителям, врачам и бюджетникам.