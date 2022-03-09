"Единая Россия" озвучила новые меры поддержки россиян и экономики в условиях санкций
В их числе — разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора.
"Единая Россия" представила предложения по обеспечению социально-экономической стабильности граждан в условиях наступившего кризиса, часть из которых уже была одобрена Правительством РФ. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Поддержка коснётся сферы ЖКХ, образования, науки, экологии и других.
В частности, речь идёт об освобождении россиян от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрен законопроект, способствующий национализации иностранных компаний, которые уходят с российского рынка.
"В числе мер поддержки — разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС", — добавил Жуков.
Это коснётся и агропромышленного комплекса: на контроль будут поставлены цены на базовые продукты и ход проведения весенних полевых работ. Также планируется введение моратория на проведение проверок и обеспечение сельхозпроизводителей льготными кредитами.
Глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова отметила, что россиянам будут предоставлены дополнительные возможности трудоустройства, приоритетным остаётся и вопрос повышения зарплат учителям, врачам и бюджетникам.
"Становятся актуальными задачи, которые мы ставили до начала экономической войны. В том числе поднятие нижней планки пособия по безработице. Этот вопрос крайне целесообразно рассмотреть", — подчеркнул он.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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ТАСС / Владимир Смирнов