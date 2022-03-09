Учёные выяснили, что возраст разных органов в теле человека может отличаться
В ходе эксперимента использовались биоматериалы, фотографии и результаты фитнес-тестов 4000 участников. Это позволило оценить биологический возраст сотен органов.
Нередко люди выглядят либо моложе, либо старше, чем есть на самом деле, и с биологической точки зрения у органов может быть разный возраст. Международная группа учёных в ходе исследований выяснила, что части тела стареют с различной скоростью в зависимости от генетики и образа жизни.
В ходе эксперимента использовались биологические материалы, фотографии и результаты фитнес-тестов 4000 участников. Таким образом учёные попытались оценить биологический возраст сотен различных органов. Группы испытуемых были разделены на мужские и женские.
К удивлению исследователей, оказалось, что здоровый вес и высокий уровень физической подготовки не оказывают положительное влияние на весь организм. Или, например, разнообразие микробиоты в кишечнике указывает на то, что этот орган более "молодой", но в то же время ускоряет старение почек.
Так, специалисты пришли к выводу, что в теле человека есть некоторые особенности, заставляющие органы функционировать по-разному, и зависит это от генетики и образа жизни человека.
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"В нашем исследовании использовалось несколько подходов, которые помогут улучшить наше понимание старения, и, что более важно, когда-нибудь их можно будет применять в реальной практике здравоохранения", — рассказал соавтор работы Сюнь Сюй из Пекинского института геномики.
Ранее учёные из США назвали вейпинг причиной сердечных болезней у подростков. Частое курение электронных сигарет состаривает организм, при этом больший вред от этой привычки — для представителей мужского пола.
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