В Сирии прошли митинги в поддержку российской "Операции Z" на Украине

В акции приняло участие около 20 тысяч человек в знак солидарности с нашей страной по поводу текущих событий в Незалежной.

Митинги в Сирии в поддержку российской "Операции Z" на Украине. Видео © Предоставлено Лайфу

Студенты и преподаватели сирийского университета Баас в Дамаске вышли на митинг в поддержку российской военной "Операции Z" на Украине. В акции приняло участие около 20 тысяч человек. В редакцию Лайфа попали фото и видео с места событий.







"Сегодня около 20 тысяч студентов собрались на территории университета на массовом митинге, организованном в поддержку российский операции на Украине, в знак солидарности с российскими вооружёнными силами и в поддержку президента России Владимира Путина. Россия была с нами, поэтому мы за Россию. Это наш долг, и это меньшее, что мы можем сделать сейчас", — заявил директор института Абдул Басит аль Хатиб.