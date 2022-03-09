В Сирии прошли митинги в поддержку российской "Операции Z" на Украине
В акции приняло участие около 20 тысяч человек в знак солидарности с нашей страной по поводу текущих событий в Незалежной.
Митинги в Сирии в поддержку российской "Операции Z" на Украине. Видео © Предоставлено Лайфу
Студенты и преподаватели сирийского университета Баас в Дамаске вышли на митинг в поддержку российской военной "Операции Z" на Украине. В акции приняло участие около 20 тысяч человек. В редакцию Лайфа попали фото и видео с места событий.
"Сегодня около 20 тысяч студентов собрались на территории университета на массовом митинге, организованном в поддержку российский операции на Украине, в знак солидарности с российскими вооружёнными силами и в поддержку президента России Владимира Путина. Россия была с нами, поэтому мы за Россию. Это наш долг, и это меньшее, что мы можем сделать сейчас", — заявил директор института Абдул Басит аль Хатиб.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвигах и героизме российских военных в ходе "Операции Z". Командиры и офицеры успешно выполняют боевые задачи, самоотверженно уничтожают военную технику противника, а также отбивают превосходящие силы врага, добавили в оборонном ведомстве.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Фото © Предоставлено Лайфу