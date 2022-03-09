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Опубликовано 9 марта 2022, 16:51

В Сирии прошли митинги в поддержку российской "Операции Z" на Украине

В акции приняло участие около 20 тысяч человек в знак солидарности с нашей страной по поводу текущих событий в Незалежной.

Митинги в Сирии в поддержку российской "Операции Z" на Украине. Видео © Предоставлено Лайфу

Студенты и преподаватели сирийского университета Баас в Дамаске вышли на митинг в поддержку российской военной "Операции Z" на Украине. В акции приняло участие около 20 тысяч человек. В редакцию Лайфа попали фото и видео с места событий.

  • Митинги в Сирии. Фото © Предоставлено Лайфу
    Митинги в Сирии. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Митинги в Сирии. Фото © Предоставлено Лайфу
    Митинги в Сирии. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Митинги в Сирии. Фото © Предоставлено Лайфу
    Митинги в Сирии. Фото © Предоставлено Лайфу

Митинги в Сирии. Фото © Предоставлено Лайфу

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"Сегодня около 20 тысяч студентов собрались на территории университета на массовом митинге, организованном в поддержку российский операции на Украине, в знак солидарности с российскими вооружёнными силами и в поддержку президента России Владимира Путина. Россия была с нами, поэтому мы за Россию. Это наш долг, и это меньшее, что мы можем сделать сейчас", — заявил директор института Абдул Басит аль Хатиб.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвигах и героизме российских военных в ходе "Операции Z". Командиры и офицеры успешно выполняют боевые задачи, самоотверженно уничтожают военную технику противника, а также отбивают превосходящие силы врага, добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Фото © Предоставлено Лайфу

Никита Осипов
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