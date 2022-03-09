Учёные доказали, что коронавирус способен уменьшить объём мозга

Учёные из Оксфордского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что коронавирус провоцирует уменьшение объёма мозга. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 человек переболел коронавирусом. Испытуемые прошли через два сканирования. Согласно полученным результатам, у переболевших объём мозга сократился сильнее. При этом учёные отметили, что такое изменение не зависит от степени тяжести заболевания, всё-таки регрессия больше коснулась тех участников, которые перенесли ковид в тяжёлой форме и были госпитализированы.

Исследователи утверждают, что мозг сам по себе уменьшается в размерах по мере старения, этот процесс начинается с 30–40 лет. В рамках эксперимента также выяснилось, что ковид не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.