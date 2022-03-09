МО РФ: Украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

Украинские националисты совершили крайне опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС. Российские специалисты оперативно приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Об этом рассказал статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ генерал армии Николай Панков.

"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это ещё раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", — отметил он.



