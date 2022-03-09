МО РФ: Украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС
Замглавы ведомства Николай Панков заявил, что украинская сторона всячески уклоняется от каких-либо ремонтно-восстановительных работ.
Украинские националисты совершили крайне опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС. Российские специалисты оперативно приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Об этом рассказал статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ генерал армии Николай Панков.
"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это ещё раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", — отметил он.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Кроме того, подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пётр Сивков