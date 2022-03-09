Reuters: Закрытие "Макдоналдса" в РФ обойдётся компании в 50 млн долларов в месяц
Отмечается, что компания сама управляет 84% своих заведений в РФ. Там заявили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки — в частности, продолжат выплачивать зарплату.
Приостановка работы сети ресторанов "Макдоналдс" в Российской Федерации обойдётся компании в 50 миллионов долларов ежемесячно. Об этом заявило агентство Reuters.
Отмечается, что компания сама управляет 84% своих заведений в РФ. Ранее в "Макдоналдсе" заявили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки — в частности, продолжат выплачивать зарплату.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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