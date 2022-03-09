Reuters: Закрытие "Макдоналдса" в РФ обойдётся компании в 50 млн долларов в месяц

Отмечается, что компания сама управляет 84% своих заведений в РФ. Там заявили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки — в частности, продолжат выплачивать зарплату.

Приостановка работы сети ресторанов "Макдоналдс" в Российской Федерации обойдётся компании в 50 миллионов долларов ежемесячно. Об этом заявило агентство Reuters.