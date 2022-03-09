Клименко предупредил о возможности блокировки iOS и Android в России

По словам эксперта, от такого сценария, вопреки советам из Интернета, не спасёт даже отказ от обновления устройства.

Глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил возможность блокировки Android и iOS в России на фоне спецоперации на Украине. Такой точкой зрения эксперт поделился в эфире радио Sputnik. Он предупредил, что, если такое решение будет принято, пользователя не спасёт даже отказ от обновления устройств, то есть гаджет в любом случае превратится в "кирпич".

"В Интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, ещё что-то... Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасётся, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет", — отметил Клименко.

Ранее сообщалось, что производители смартфонов могут потерять 760 млрд рублей из-за санкций против России. Из-за ограничений Google через Android и Apple через iOS будут блокировать новые устройства и обновления на уже используемых. Из-за этого вырастут серый рынок и ценник на смартфоны на 20–30%.