Слуцкий: Российская делегация не уступит Киеву ни одного переговорного пункта
Член делегации РФ отметил, что обсуждения проходят "весьма непросто". По его словам, в ходе встреч стороны стараются прийти к "общему знаменателю" по ключевым вопросам.
Россия не собирается идти на какие-либо компромиссы в своих требованиях на переговорах с Украиной. Об этом заявил член российской переговорной делегации, депутат Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"С учётом того что переговоры проходят весьма непросто, [я бы предпочёл] об этом меньше говорить. Они проходят не для пиара, а для того, чтобы прийти по ключевым вопросам — военным, политическим, гуманитарным, — как говорят математики, к общему знаменателю, это непросто, но российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта и ни одного миллиметра, если выражаться аллегорией", — сказал Слуцкий в эфире радиостанции "Вести FM".
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.
ТАСС / Максим Гучек / БелТА