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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 17:17
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Слуцкий: Российская делегация не уступит Киеву ни одного переговорного пункта

Член делегации РФ отметил, что обсуждения проходят "весьма непросто". По его словам, в ходе встреч стороны стараются прийти к "общему знаменателю" по ключевым вопросам.

Россия не собирается идти на какие-либо компромиссы в своих требованиях на переговорах с Украиной. Об этом заявил член российской переговорной делегации, депутат Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"С учётом того что переговоры проходят весьма непросто, [я бы предпочёл] об этом меньше говорить. Они проходят не для пиара, а для того, чтобы прийти по ключевым вопросам — военным, политическим, гуманитарным, как говорят математики, к общему знаменателю, это непросто, но российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта и ни одного миллиметра, если выражаться аллегорией", — сказал Слуцкий в эфире радиостанции "Вести FM".

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Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.

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ТАСС / Максим Гучек / БелТА

Наталья Исакова
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