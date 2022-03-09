Слуцкий: Российская делегация не уступит Киеву ни одного переговорного пункта

Россия не собирается идти на какие-либо компромиссы в своих требованиях на переговорах с Украиной. Об этом заявил член российской переговорной делегации, депутат Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"С учётом того что переговоры проходят весьма непросто, [я бы предпочёл] об этом меньше говорить. Они проходят не для пиара, а для того, чтобы прийти по ключевым вопросам — военным, политическим, гуманитарным, — как говорят математики, к общему знаменателю, это непросто, но российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта и ни одного миллиметра, если выражаться аллегорией", — сказал Слуцкий в эфире радиостанции "Вести FM".