Немецкая Heckler & Koch отстранила от работы сотрудников с российскими корнями
Обложка © ТАСС / Bernd Weißbrod / dpa
Такая ситуация произошла с небольшим числом наших соотечественников, которые работают на главном заводе в городе Оберндорф-ам-Неккар на юго-западе Германии.
Немецкая компания по производству стрелкового оружия Heckler & Koch отстранила сотрудников с российскими корнями от выполнения основных обязанностей и перевела их на другую работу. Об этом заявили в пресс-службе компании. Отмечается, что на такой шаг организация пошла в связи с обострением ситуации на Украине.
"С помощью такого рода шага Heckler & Koch преследует цель защитить своих сотрудников и членов их семей", — говорится в сообщении.
Такая ситуация произошла с небольшим числом сотрудников, которые работают на главном заводе в городе Оберндорф-ам-Неккар на юго-западе Германии. При этом в компании "самым решительным образом отвергли обвинения в дискриминации персонала" и "предостерегают от усиления внешнего воздействия на сотрудников оборонной промышленности".
Ранее Лайф писал, что живущий в Германии россиянин посоветовал немцам учить слова "дрова" и "буржуйка". Николай отметил, что стоимость бензина также теперь меняется со скоростью света. Вместе с тем мужчина подчеркнул, что русскоязычных действительно начали притеснять из-за ситуации на Украине.
Напомним, ситуация в мировом сообществе изменилась из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.