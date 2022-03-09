Немецкая Heckler & Koch отстранила от работы сотрудников с российскими корнями

Такая ситуация произошла с небольшим числом наших соотечественников, которые работают на главном заводе в городе Оберндорф-ам-Неккар на юго-западе Германии.

Немецкая компания по производству стрелкового оружия Heckler & Koch отстранила сотрудников с российскими корнями от выполнения основных обязанностей и перевела их на другую работу. Об этом заявили в пресс-службе компании. Отмечается, что на такой шаг организация пошла в связи с обострением ситуации на Украине.

"С помощью такого рода шага Heckler & Koch преследует цель защитить своих сотрудников и членов их семей", — говорится в сообщении.

Такая ситуация произошла с небольшим числом сотрудников, которые работают на главном заводе в городе Оберндорф-ам-Неккар на юго-западе Германии. При этом в компании "самым решительным образом отвергли обвинения в дискриминации персонала" и "предостерегают от усиления внешнего воздействия на сотрудников оборонной промышленности".

Ранее Лайф писал, что живущий в Германии россиянин посоветовал немцам учить слова "дрова" и "буржуйка". Николай отметил, что стоимость бензина также теперь меняется со скоростью света. Вместе с тем мужчина подчеркнул, что русскоязычных действительно начали притеснять из-за ситуации на Украине.