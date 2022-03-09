Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с записи обращения Путина

Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok незамедлительно снять ограничения с записи обращения президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей", — говорится в заявлении.