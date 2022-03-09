Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с записи обращения Путина
Отмечается, что соцсеть заблокировала доступ к аудиодорожке ролика для иностранных пользователей. В ведомстве также призвали назвать причины такого шага.
Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok незамедлительно снять ограничения с записи обращения президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей", — говорится в заявлении.
В ведомстве также потребовали объяснить причины блокировки звука. В Роскомнадзоре подчеркнули, что такие действия соцсети в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си, Twitter и приложению Zello.
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