Финансист Коган рассказал, что будет с экономикой при нефти по $300

Если цены на нефть в мире достигнут 300 долларов за баррель, в мировой экономике случится массовый коллапс. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"От таких цен пострадают абсолютно все сектора экономики, в том числе и нефтяная промышленность", — заявил Михаил Коган в беседе с агентством "Прайм".

Финансист обратил внимание на то, что по такой цене закупать нефть не сможет 99% стран. При этом дойти до таких значений нефть может в ближайшее время. По словам Когана, такую тенденцию видно уже сегодня, когда ряд стран отказываются от российской нефти, тем самым повышая стоимость энергоносителя.