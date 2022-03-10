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10 марта, 02:15

Финансист Коган рассказал, что будет с экономикой при нефти по $300

Дойти до таких значений стоимость чёрного золота может на резком сокращении предложения или росте спроса, что уже можно частично наблюдать сейчас.

Если цены на нефть в мире достигнут 300 долларов за баррель, в мировой экономике случится массовый коллапс. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"От таких цен пострадают абсолютно все сектора экономики, в том числе и нефтяная промышленность", заявил Михаил Коган в беседе с агентством "Прайм".

Финансист обратил внимание на то, что по такой цене закупать нефть не сможет 99% стран. При этом дойти до таких значений нефть может в ближайшее время. По словам Когана, такую тенденцию видно уже сегодня, когда ряд стран отказываются от российской нефти, тем самым повышая стоимость энергоносителя.

Как писал Лайф ранее, лидеры Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии отказались общаться с Байденом по Украине. Речь должна была пойти об увеличении объёмов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.

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Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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