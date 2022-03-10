В Бурятии при ремонте старинного здания обнаружены мумифицированные эмбрионы

В столице Бурятии Улан-Удэ при реконструкции старого здания рабочие сделали жуткую находку. На крыше под слоем шлака они нашли два мумифицированных человеческих эмбриона.

"По предварительным данным, в указанном здании в начале прошлого века могло располагаться медицинское образовательное учреждение. Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца XIX — начала XX века, исходя из этикеток и маркировки на некоторых находках", — сообщает СКР по Республике Бурятия.

Таким образом, следствие не исключает, что эмбрионы могли быть лабораторными образцами и использоваться в качестве учебного пособия. Анатомо-морфологические показатели указывают на соответствие их развития 14–16 неделям беременности. Мумифицированные тельца могли находиться в здании от нескольких десятков до сотни лет, добавили в ведомстве.