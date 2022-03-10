Эво Моралес уличил США в желании завладеть ресурсами Украины
Бывший лидер Боливии уверен, что американские власти специально развязывают войны по всему миру, чтобы нажиться на вооружённых конфликтах, торгуя со сторонами противостояния.
Соединённые Штаты используют Украину для того, чтобы завладеть её природными ресурсами и продавать оружие. Такое мнение высказал экс-президент Боливии Эво Моралес.
"США всегда провоцируют войны, чтобы продавать оружие, (размещать) военные базы, чтобы захватывать природные ресурсы", – сказал Моралес в беседе с РИА "Новости".
В качестве примера он привёл Чакскую войны, которая началась в 1932 году между Боливией и Парагваем. По мнению Моралеса, фактически это был конфликт между США и Англией.
"США через частную компанию контролировали продажу топлива. США продавали топливо парагвайцам и боливийцам. США продавали оружие Боливии и Парагваю. США ищут пути продажи оружия и завладения ресурсами. В Ираке, Афганистане, Ливии они искали то же самое", — сказал Моралес.
По его мнению, конфликт на Украине не стал исключением. Бывший лидер Боливии уверен, что таким образом США стараются не только завладеть природными ресурсами Украины, но и получить возможность окружить Россию военными объектами.
"Нельзя, чтобы тот, у кого больше всего оружия и кто организован, как НАТО, пытался доминировать, разделять нас, красть наши ресурсы", — сказал экс-президент.
Лайф сообщал, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул США в нагнетании истерии у границы России. Он отметил, что Вашингтон стягивает военные базы к территории нашей страны. По словам министра, этот факт известен "любому школьнику".
Twitter / Эво Моралес Айма