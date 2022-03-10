Эво Моралес уличил США в желании завладеть ресурсами Украины

Соединённые Штаты используют Украину для того, чтобы завладеть её природными ресурсами и продавать оружие. Такое мнение высказал экс-президент Боливии Эво Моралес.

"США всегда провоцируют войны, чтобы продавать оружие, (размещать) военные базы, чтобы захватывать природные ресурсы", – сказал Моралес в беседе с РИА "Новости".

В качестве примера он привёл Чакскую войны, которая началась в 1932 году между Боливией и Парагваем. По мнению Моралеса, фактически это был конфликт между США и Англией.

"США через частную компанию контролировали продажу топлива. США продавали топливо парагвайцам и боливийцам. США продавали оружие Боливии и Парагваю. США ищут пути продажи оружия и завладения ресурсами. В Ираке, Афганистане, Ливии они искали то же самое", — сказал Моралес.

По его мнению, конфликт на Украине не стал исключением. Бывший лидер Боливии уверен, что таким образом США стараются не только завладеть природными ресурсами Украины, но и получить возможность окружить Россию военными объектами.

"Нельзя, чтобы тот, у кого больше всего оружия и кто организован, как НАТО, пытался доминировать, разделять нас, красть наши ресурсы", — сказал экс-президент.