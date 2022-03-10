Эксперт Минфина Дайнеко призвала не считать вклады источником дохода

Вклады или депозиты в банках — лишь способ защитить сбережения от инфляции, их не стоит рассматривать как источник дополнительного дохода, заявила эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Она рекомендует при подписании договора с финансовой организацией обращать внимание не столько на обещанные проценты, сколько на надёжность вклада и дополнительные условия.

"Выбирая условия размещения средств, лучше изучить предложения нескольких кредитных организаций, внимательно сравнить их характеристики и условия. В погоне за высокой ставкой нужно проявлять осторожность: выбирать банк с репутацией, соблюдать лимит госстрахования вклада в 1,4 миллиона рублей, не класть все яйца в одну корзину", — рассказала РИА "Новости" Дайнеко.

Перед тем как поставить подпись, нужно обратить внимание на наличие капитализации. Чем короче её периоды, тем доходнее вклад, объяснила эксперт. А также специалист советует проследить, не навязывает ли банк дополнительные услуги в договоре. Если так оно и есть, нужно узнать, возможен ли отказ от них. Также, по её словам, следует поинтересоваться сборами и платежами за обслуживание дебетовой карты, которая может предлагаться в комплекте с депозитом. Выяснить, платный ли её выпуск, какова стоимость годового или ежемесячного обслуживания, комиссия за обналичивание в сторонних банкоматах.