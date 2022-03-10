Глава Минэнерго ОАЭ заявил о неготовности страны наращивать объёмы добычи нефти

Об аналогичной позиции в конце февраля заявляла и Саудовская Аравия. Ранее лидеры двух ближневосточных стран отказались общаться с Байденом, в том числе об увеличении объёмов добычи нефти.

О приверженности Объединённых Арабских Эмиратов соглашению ОПЕК+ и существующим механизмам корректировки объёмов добычи заявил министр энергетики страны Сухайль Аль Мазруи.

"ОАЭ привержены соглашению ОПЕК+ и существующему механизму корректировки добычи. ОАЭ верят в ценность ОПЕК+ для нефтяного рынка", — написал Сухайль Аль Мазруи в соцсети Twitter.

Об аналогичной позиции ещё в конце февраля заявила Саудовская Аравия. Первый заместитель премьер-министра, министр обороны королевства, наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд подтвердил приверженность королевства соглашению ОПЕК+ с Россией.

ОПЕК — это международный картель стран, добывающих и экспортирующих нефть, созданный с целью координировать объёмы её добычи и таким образом влиять на её цену. Формат ОПЕК+ действует с 2016 года, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.

Как писал Лайф ранее, лидеры Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии отказались общаться с Байденом по Украине. Речь должна была пойти об увеличении объёмов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.

Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ранее ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с конфликтом на Украине.