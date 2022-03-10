Глава Минэнерго ОАЭ заявил о неготовности страны наращивать объёмы добычи нефти
Об аналогичной позиции в конце февраля заявляла и Саудовская Аравия. Ранее лидеры двух ближневосточных стран отказались общаться с Байденом, в том числе об увеличении объёмов добычи нефти.
О приверженности Объединённых Арабских Эмиратов соглашению ОПЕК+ и существующим механизмам корректировки объёмов добычи заявил министр энергетики страны Сухайль Аль Мазруи.
"ОАЭ привержены соглашению ОПЕК+ и существующему механизму корректировки добычи. ОАЭ верят в ценность ОПЕК+ для нефтяного рынка", — написал Сухайль Аль Мазруи в соцсети Twitter.
Об аналогичной позиции ещё в конце февраля заявила Саудовская Аравия. Первый заместитель премьер-министра, министр обороны королевства, наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд подтвердил приверженность королевства соглашению ОПЕК+ с Россией.
ОПЕК — это международный картель стран, добывающих и экспортирующих нефть, созданный с целью координировать объёмы её добычи и таким образом влиять на её цену. Формат ОПЕК+ действует с 2016 года, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.
Как писал Лайф ранее, лидеры Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии отказались общаться с Байденом по Украине. Речь должна была пойти об увеличении объёмов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.
Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ранее ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с конфликтом на Украине.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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