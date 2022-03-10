Sky News: Несколько британских солдат отправились воевать на Украину

Глава Минобороны Бен Уоллес заявил о том, что такие "добровольцы" "нарушают закон", создают потенциально опасную для Великобритании ситуацию и будут наказаны.

Телеканал Sky News со ссылкой на Минобороны Британии сообщает, что несколько британских военнослужащих самовольно покинули место несения службы. В ведомстве допускают, что солдаты отправились воевать на Украину.

"Нам известно о небольшом количестве солдат, которые ослушались приказов, ушли в самоволку и могли отправиться на Украину как частные лица. Мы активно и решительно призываем их вернуться в Соединённое Королевство. Всем военнослужащим запрещены поездки на Украину до дальнейшего распоряжения вне зависимости от того, находится военнослужащий в увольнении или нет. Отправляющиеся на Украину столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями", — цитирует Sky News представителя Минобороны Британии.

Бен Уоллес добавил, что такие "добровольцы" "нарушают закон" и создают потенциально опасную для Великобритании ситуацию. Министр отметил, что при возвращении в королевство им будут предъявлены обвинения.

Ранее издание DailyMail сообщало о четверых британских солдатах, ушедших в самоволку на Украину. Среди них 19-летний член гвардейского полка Колдстрима, который отказался от своих церемониальных обязанностей в качестве одного из гвардейцев королевы в Виндзоре и записался в так называемый иностранный легион территориальной обороны Украины. Как пишет издание, около 150 ветеранов британской армии, воевавших в Афганистане, сразу записались для поддержки украинских войск после того, как министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что она "абсолютно поддержит" тех, кто желает воевать на украинской стороне. Правда, сразу после этого правительство дистанцировалось от её заявления.

Портал Evening Standart сообщил, что среди действующих и бывших британских военных, решивших примкнуть к созванному Владимиром Зеленским иностранному легиону территориальной обороны Украины, оказался сын депутата Палаты общин от правящей Консервативной партии Хелен Грант. 30-летний Бен Грант дал журналистам интервью на вокзале Львова. Ветеран британской морской пехоты заявил, что "нужен людям" на Украине. По его словам, ни британские власти, ни его мать не знали об этом решении, которое он принял "исключительно по собственной инициативе".

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны Британии запретило своим военнослужащим посещать Украину. Это касается и тех, кто находится в увольнении. Отмечалось, что ослушавшихся могут привлечь к дисциплинарной и административной ответственности.