Минцифры рекомендовало россиянам перейти на отечественные браузеры

Минцифры РФ рекомендует россиянам установить браузеры, поддерживающие российские сертификаты безопасности. Например, "Яндекс.Браузер" или "Атом".

"Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например у "Яндекс.Браузера" или "Атом", — говорится в сообщении Минцифры.

Некоторые сайты, уточняется в сообщении, сейчас могут не открываться в связи с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов.

Браузер "Атом" — бесплатный текстовый редактор с открытым исходным кодом для Linux, macOS, Windows с поддержкой плагинов, написанных на JavaScript, и встраиваемых под управлением Git. Он разработан компанией Mail.ru Group (сейчас VK), это браузер с синхронизацией VK Connect.