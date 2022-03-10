Минцифры рекомендовало россиянам перейти на отечественные браузеры
Некоторые сайты сейчас могут не открываться в связи с проблемами в работе центров сертификации. Поэтому ведомство советует использовать российские разработки.
Минцифры РФ рекомендует россиянам установить браузеры, поддерживающие российские сертификаты безопасности. Например, "Яндекс.Браузер" или "Атом".
"Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например у "Яндекс.Браузера" или "Атом", — говорится в сообщении Минцифры.
Некоторые сайты, уточняется в сообщении, сейчас могут не открываться в связи с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов.
Браузер "Атом" — бесплатный текстовый редактор с открытым исходным кодом для Linux, macOS, Windows с поддержкой плагинов, написанных на JavaScript, и встраиваемых под управлением Git. Он разработан компанией Mail.ru Group (сейчас VK), это браузер с синхронизацией VK Connect.
Как ранее писал Лайф, в Минцифры сообщили, что в России не планируется отключение Интернета изнутри. Госорганам изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, чтобы защититься от грязного, вредоносного трафика.
Напомним, 2 марта президент Владимир Путин подписал указ о новых льготах для российских IT-компаний. Документ подразумевает выделение таким организациям грантов на разработки, а также дополнительных средств на увеличение зарплат и улучшение жилищных условий работников. Накануне Минцифры России опубликовало ответы на вопросы по мерам поддержки отечественной ИТ-отрасли.
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