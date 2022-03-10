Список из 59 компаний – кандидатов на национализацию направлен в правительство

Организация "Общественная потребительская инициатива" подготовила список из 59 компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Этот перечень направлен в правительство и Генпрокуратуру. Об этом пишут "Известия".

Как отмечается, вошли в этот список компании, которые объявили о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Среди них Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

"К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым", — сказал глава организации "Общественная потребительская инициатива".