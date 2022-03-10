Список из 59 компаний – кандидатов на национализацию направлен в правительство
По мнению общественников, такие меры нужно принять по отношению к Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft и множеству других представителей западного бизнеса.
Организация "Общественная потребительская инициатива" подготовила список из 59 компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Этот перечень направлен в правительство и Генпрокуратуру. Об этом пишут "Известия".
Как отмечается, вошли в этот список компании, которые объявили о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Среди них Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.
"К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым", — сказал глава организации "Общественная потребительская инициатива".
По его мнению, у власти уже есть единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России. Президент "Опоры России" Александр Калинин также заявил, что, если иностранный бизнес перестанет выполнять законы России, он должен быть за это наказан. При этом, по его мнению, речь необязательно должна идти об отъёме активов — достаточно будет внешнего управления по решению суда.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
vk.com / gov