"Коммерсант": В России отменяются экзамены по английскому языку IELTS
О сроках появления новых доступных дат для регистрации не сообщается. Компания по этому поводу выражает россиянам сожаления и обещает приложить все усилия для "скорейшей организации".
Международная система оценки знания английского языка IELTS (International English Language Testing System) отменяет все экзамены на территории России. Тех, кто планировал сдавать тест, предупредили об отмене сессий на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины.
"В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English", — говорится в письме IELTS, копия которого есть у "Коммерсанта".
Оплату за экзамен компания предлагает оперативно перенести на курсы по подготовке к нему. В противном случае деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России. О сроках появления новых доступных дат для регистрации на испытания не сообщается. Компания по этому поводу выражает россиянам сожаление и обещает приложить все усилия "для скорейшей организации экзамена".
IELTS является востребованным тестом английского языка для учёбы и иммиграции в англоговорящие страны, в том числе в Великобританию. Система конкурирует с TOEFL, который продвигается США.
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