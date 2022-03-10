В Госдуме предложили освободить многодетных от оплаты услуг ЖКХ

В России предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ многодетным семьям, где есть трое и более детей, на 70% оплачивать коммуналку людям старше 65 лет, отменить для граждан комиссии банков при соответствующих платежах. Такие инициативы подготовили в профильном комитете Госдумы.

"Поддержка граждан будет приводить к уменьшению снижения собираемости платы за ЖКУ, необходимо избежать роста задолженности", — заявила газете "Известия" зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Предлагается также предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для граждан и УК. В числе предложений и отмена комиссии банков при оплате коммунальных услуг для граждан, её ограничение до 0,1% для управляющих компаний, предоставление на период ухудшения экономической ситуации отсрочки по уплате налогов для организаций ЖКХ и снижение самих сборов.

Член Комитета ГД по строительству и ЖКХ Марат Нуриев отметил, что меры поддержки целесообразны, но нужно взвешивать, на какие из них сможет в первую очередь выделить средства государство. Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян считает, что при этом нужна не адресная помощь потребителям, а перечисление субсидий напрямую УК или ресурсоснабжающей организации. Сами коммунальщики уверены, что необходимо отменить штрафы за невыполнение капремонта в срок, предусмотреть возможность переноса сроков, изменения цен и расторжения контрактов без санкций, если указанное в техзадании оборудование невозможно найти. Это связано с тем, что поднимать тарифы в 1,5–3 раза там не могут, а цены на все товары и сторонние услуги вырастут. Поэтому предприятиям этой сферы тоже нужна господдержка, отмечают собеседники издания.