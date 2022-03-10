Производитель стройтехники Caterpillar объявил о приостановке работы в РФ

В заявлении компании говорится, что причиной принятого решения послужили всё более осложняющиеся условия деятельности из-за антироссийских санкций и сбоев поставок.

Американская компания Caterpillar, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России.

"Деятельность в России становится всё более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях", — заявили в Caterpillar.

Там отметили, что изучают пути поддержки своих работников в России в такой ситуации. Завод Caterpillar работает в Тосно с 2000 года. Там собирают по две модели экскаваторов и карьерных самосвалов, различные детали и оборудование. Также у компании есть филиал в Новосибирске, где создаются кузова для самосвалов.