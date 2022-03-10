Производитель стройтехники Caterpillar объявил о приостановке работы в РФ
В заявлении компании говорится, что причиной принятого решения послужили всё более осложняющиеся условия деятельности из-за антироссийских санкций и сбоев поставок.
Американская компания Caterpillar, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России.
"Деятельность в России становится всё более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях", — заявили в Caterpillar.
Там отметили, что изучают пути поддержки своих работников в России в такой ситуации. Завод Caterpillar работает в Тосно с 2000 года. Там собирают по две модели экскаваторов и карьерных самосвалов, различные детали и оборудование. Также у компании есть филиал в Новосибирске, где создаются кузова для самосвалов.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Coca-Cola и Starbucks сообщили о приостановке работы в РФ. С решением временно прекратить деятельность в РФ также выступила Victoria's Secret. А табачная компания Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Wikipedia / Caterpillar