В ООН призвали не распространять санкции на гражданское население

ООН выступает за то, чтобы односторонние санкции не вели к ущербу для гражданских лиц. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ему поступил вопрос о возможных затруднениях с экспортом вакцин от коронавируса из РФ, которые могут возникнуть из-за введённых западными странами ограничений.