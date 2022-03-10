В ООН призвали не распространять санкции на гражданское население
Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что не знает, как могут повлиять односторонние ограничения на экспорт вакцин от коронавируса в мире.
ООН выступает за то, чтобы односторонние санкции не вели к ущербу для гражданских лиц. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Ему поступил вопрос о возможных затруднениях с экспортом вакцин от коронавируса из РФ, которые могут возникнуть из-за введённых западными странами ограничений.
"Я не знаю точно о влиянии односторонних санкций на экспорт вакцин. Но очевидно, и в этом всегда заключалась наша принципиальная позиция, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам", — сказал Стефан Дюжаррик.
Лайф напоминает, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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