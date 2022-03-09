МЭР предложило ввести внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях

Минэкономразвития России (МЭР) предложило вводить внешнее управление в компаниях, уходящих из России на фоне "Операции Z" на Украине и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ", — говорится в сообщении.

Согласно поданному в правительство документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законов России управление деятельностью организации было фактически прекращено руководителем или иными органами управления, включая акционеров. Таким образом правительство получит возможность сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.

В пресс-службе МЭР предлагают через три месяца после введения внешнего управления пакет акций компании выставлять на торги. Преимущественное право покупки получит покупатель с аналогичным видом бизнеса.

"Для нового собственника будут установлены обязательные требования: сохранение не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории РФ, не менее 1 года. В течение этого времени за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения этих условий и провести новые торги", — пояснили в министерстве.