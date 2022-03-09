МЭР предложило ввести внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях
Согласно идее министерства, через три месяца после этого пакет акций можно будет выставлять на торги. Преимущественное право покупки получит покупатель с аналогичным видом бизнеса.
Минэкономразвития России (МЭР) предложило вводить внешнее управление в компаниях, уходящих из России на фоне "Операции Z" на Украине и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ", — говорится в сообщении.
Согласно поданному в правительство документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законов России управление деятельностью организации было фактически прекращено руководителем или иными органами управления, включая акционеров. Таким образом правительство получит возможность сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.
В пресс-службе МЭР предлагают через три месяца после введения внешнего управления пакет акций компании выставлять на торги. Преимущественное право покупки получит покупатель с аналогичным видом бизнеса.
"Для нового собственника будут установлены обязательные требования: сохранение не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории РФ, не менее 1 года. В течение этого времени за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения этих условий и провести новые торги", — пояснили в министерстве.
Ранее Лайф писал, что "Макдоналдс" временно закроет все рестораны в России. В компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату. О приостановке бизнеса в РФ также заявила Coca-Cola. Американский производитель сообщает при этом, что продолжит отслеживать и оценивать ситуацию по мере её развития.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
ТАСС / Михаил Джапаридзе