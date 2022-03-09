"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа
Всего рейсами стратегического партнёра туроператора было вывезено около 13 тысяч пассажиров из Египта, Гоа и Объединённых Арабских Эмиратов.
Российский туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа. Об этом сообщил его стратегический партнёр — авиакомпания "Россия".
"Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических направлений, расположенных вне страны. Последний рейс из Египта приземлился 8 марта", — рассказали в авиакомпании "Россия".
Всего с 5 по 8 марта рейсами "России" было вывезено около 13 тысяч пассажиров из Египта, Гоа и Объединённых Арабских Эмиратов, добавили там.
Как сообщал ранее Лайф, российские туристы за рубежом могут сообщить о себе через "Госуслуги". В Минцифры подчеркнули, что проблемы с возвращением на родину могут возникнуть из-за запрета авиасообщения с некоторыми странами.
Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Так, "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.
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