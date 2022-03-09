"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа

Всего рейсами стратегического партнёра туроператора было вывезено около 13 тысяч пассажиров из Египта, Гоа и Объединённых Арабских Эмиратов.

Российский туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа. Об этом сообщил его стратегический партнёр — авиакомпания "Россия".

"Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических направлений, расположенных вне страны. Последний рейс из Египта приземлился 8 марта", — рассказали в авиакомпании "Россия".

Всего с 5 по 8 марта рейсами "России" было вывезено около 13 тысяч пассажиров из Египта, Гоа и Объединённых Арабских Эмиратов, добавили там.