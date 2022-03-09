Политолог Кошкин: На Украине могли разрабатывать биооружие избирательного действия

Такое теоретически может действовать очень избирательно. Например, против представителей определённой расовой группы, людей определённого пола и возраста.

Политолог Кошкин о возможной разработке биооружия на Украине. Видео © LIFE

Информация о разработке биологического оружия на территории Украины при поддержке США сейчас проверяется, специалисты только приступили к изучению документации. Предположительно, речь идёт о создании там боевых патогенов, отмечает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с Лайфом эксперт отметил, что суть проектов, существование которых признала заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд, только предстоит узнать, но догадки уже есть.

"Они размещались по периметру нашей границы и, конечно, представляли угрозу для здоровья наших жителей, в частности сегодня для военнослужащих Вооружённых сил РФ. Там были, судя по всему, вирусы холеры, чумы... Естественно, что проходили по документам публичным на уровне Министерства здравоохранения Украины как разрабатываемые препараты, которые "помогут нейтрализовать угрозу инфекционных заболеваний для населения Украины", — сказал Андрей Кошкин.

Как отмечает эксперт, раньше лабораториями по созданию биологического оружия особо не занимались, отдавая предпочтение разработке ядерного, так как биооружие было вовсе не избирательно. Однако со временем оно могло получить такие свойства в связи с тем, что "наука пошла дальше и начали изучать более серьёзно ДНК, РНК". Вот здесь, по словам Кошкина, и появилась опасность совершенно другого рода.

"Наверное, смогли уже создавать патогены, которые будут уничтожать, допустим, по национальному признаку, например славянскую расу. Это уже избирательно, и такое биологическое оружие, конечно же, будет заинтересовывать тех, кто будет вкладывать в него большие деньги, чтобы это оружие тиражировать и по возможности его применять", — говорит Кошкин.

Собеседник Лайфа также обращает внимание на то, что власти США открыто признали: в этих лабораториях они проводили совместные секретные проекты. Он уверен, что попавшие в распоряжение России данные уже не скрыть, они скоро станут достоянием общественности.

"Я считаю, что более опасны те разработки, которые сегодня ещё не стали известны. Это избирательность по национальному признаку, а может, по половому: взять всех девушек до 18 лет и убить. Вот это уровень уже биологического оружия. На сегодняшний день запрос такой к биологическому оружию", — говорит Кошкин.

Ранее Лайф писал, что политолог Шаповалов объяснил страх США потерять данные из биолабораторий на Украине. По словам эксперта, если подтвердится информация о разработке биологического оружия, то на скамье подсудимых окажутся не только украинские специалисты, но и курирующие их американцы.