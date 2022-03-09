Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить провокацию на харьковском реакторе
Эта информация будет озвучена в Гааге на 99-й сессии исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия. Документу может быть предоставлен статус национального.
Украина собирается устроить провокацию на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове. Об этом Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) предупредил постпред России Александр Шульгин.
"Вчера на пленарном заседании упомянул я также о готовящейся провокации на экспериментальном реакторе в Харькове", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Также Шульгин добавил, что Россия в ближайшее время направит в техсекретариат ОЗХО документы об опасности провокаций с использованием химоружия на Украине.
"Попросили присвоить им гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии исполсовета и распространим эту информацию среди всех государств – участников ОЗХО. Посмотрим, как в этой ситуации откликнется технический секретариат", — сказал Шульгин.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что украинская сторона всячески уклоняется от каких-либо ремонтно-восстановительных работ.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Кроме того, подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / АР