Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить провокацию на харьковском реакторе

Эта информация будет озвучена в Гааге на 99-й сессии исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия. Документу может быть предоставлен статус национального.

Украина собирается устроить провокацию на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове. Об этом Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) предупредил постпред России Александр Шульгин.

"Вчера на пленарном заседании упомянул я также о готовящейся провокации на экспериментальном реакторе в Харькове", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Также Шульгин добавил, что Россия в ближайшее время направит в техсекретариат ОЗХО документы об опасности провокаций с использованием химоружия на Украине.

"Попросили присвоить им гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии исполсовета и распространим эту информацию среди всех государств – участников ОЗХО. Посмотрим, как в этой ситуации откликнется технический секретариат", — сказал Шульгин.