Байдена раскритиковали за нарушенное обещание не валить вину на Россию

Высказывание президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы ответственна за подорожание бензина на американском рынке, вызвало волну возмущения среди американцев. Многие вспомнили предвыборные обещания политика.

Напомним, накануне репортёры попросили лидера США прокомментировать ситуацию с подскочившими ценниками на топливо. В ответ американский лидер без запинки отрезал, что он "лично ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России".

При этом перед выборами Байден заявлял, что на посту президента он целиком и полностью будет брать на себя всю ответственность за свою работу, а не обвинять других. На это обратил внимание журналист Бенни Джонсон в Twitter. Он сделал коллаж с высказываниями американского лидера.

Фото © Twitter / bennyjohnson