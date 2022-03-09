Байдена раскритиковали за нарушенное обещание не валить вину на Россию
На непоследовательность президента внимание обратил журналист Бенни Джонсон. Его коллаж с высказываниями американского лидера стал популярным в "Твиттере".
Высказывание президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы ответственна за подорожание бензина на американском рынке, вызвало волну возмущения среди американцев. Многие вспомнили предвыборные обещания политика.
Напомним, накануне репортёры попросили лидера США прокомментировать ситуацию с подскочившими ценниками на топливо. В ответ американский лидер без запинки отрезал, что он "лично ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России".
При этом перед выборами Байден заявлял, что на посту президента он целиком и полностью будет брать на себя всю ответственность за свою работу, а не обвинять других. На это обратил внимание журналист Бенни Джонсон в Twitter. Он сделал коллаж с высказываниями американского лидера.
Фото © Twitter / bennyjohnson
Ранее Лайф сообщал, что цена на бензин в США обновила исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон, что в пересчёте — примерно 100 рублей за литр, то есть в два раза дороже, чем в России. Стоимость топлива взлетела вверх на фоне сообщений о возможном запрете на импорт российской нефти. Предыдущий антирекорд был установлен в 2008 году.
ТАСС / EPA / Oliver Contreras / POOL