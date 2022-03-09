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9 марта, 18:53

NYT: В США умер пациент, которому два месяца назад впервые пересадили сердце ГМО-свиньи

Точная причина смерти 57-летнего Дэвида Беннетта станет известна только после экспертизы. Как утверждают медики, его состояние начало ухудшаться за несколько дней до кончины.

<p>Дэвид Беннетт с хирургом, пересадившим ему сердце свиньи. Фото © <a href="https://twitter.com/ummedschool" target="_blank" rel="noopener noreferrer">University of Maryland School of Medicine</a></p>

Дэвид Беннетт с хирургом, пересадившим ему сердце свиньи. Фото © University of Maryland School of Medicine

В США умер первый в истории пациент, которому в январе текущего года была успешно проведена операция по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи. Об этом пишет газета New York Times.

Точная причина смерти 57-летнего Дэвида Беннетта станет известна только после экспертизы. Как утверждают медики, его состояние начало ухудшаться за несколько дней до кончины. Отмечается, что после операции пересаженное сердце вполне хорошо функционировало, а признаков отторжения органа врачи не наблюдали.

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Как уже писал ранее Лайф, Беннетту пересадили сердце свиньи 11 января 2022 года. Мужчина решился на сложнейшую операцию, поскольку перед ним из-за болезни буквально стоял вопрос: новое сердце или смерть. Хирургическое вмешательство продолжалось в течение восьми часов, спустя два дня пациент чувствовал себя хорошо.

Наталья Исакова

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