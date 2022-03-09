NYT: В США умер пациент, которому два месяца назад впервые пересадили сердце ГМО-свиньи
Точная причина смерти 57-летнего Дэвида Беннетта станет известна только после экспертизы. Как утверждают медики, его состояние начало ухудшаться за несколько дней до кончины.
Дэвид Беннетт с хирургом, пересадившим ему сердце свиньи. Фото © University of Maryland School of Medicine
В США умер первый в истории пациент, которому в январе текущего года была успешно проведена операция по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи. Об этом пишет газета New York Times.
Точная причина смерти 57-летнего Дэвида Беннетта станет известна только после экспертизы. Как утверждают медики, его состояние начало ухудшаться за несколько дней до кончины. Отмечается, что после операции пересаженное сердце вполне хорошо функционировало, а признаков отторжения органа врачи не наблюдали.
Как уже писал ранее Лайф, Беннетту пересадили сердце свиньи 11 января 2022 года. Мужчина решился на сложнейшую операцию, поскольку перед ним из-за болезни буквально стоял вопрос: новое сердце или смерть. Хирургическое вмешательство продолжалось в течение восьми часов, спустя два дня пациент чувствовал себя хорошо.