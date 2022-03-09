NYT: В США умер пациент, которому два месяца назад впервые пересадили сердце ГМО-свиньи

В США умер первый в истории пациент, которому в январе текущего года была успешно проведена операция по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи. Об этом пишет газета New York Times.

Точная причина смерти 57-летнего Дэвида Беннетта станет известна только после экспертизы. Как утверждают медики, его состояние начало ухудшаться за несколько дней до кончины. Отмечается, что после операции пересаженное сердце вполне хорошо функционировало, а признаков отторжения органа врачи не наблюдали.