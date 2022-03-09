Россияне рассказали, чем заменят бургеры и картошку из "Макдоналдса"

29% россиян считают, что им не нужна продукция "Макдоналдса", если есть котлетка с пюрешкой. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведён kp.ru . Отмечается, что в исследовании приняли участие 21,7 тысячи человек.

27% респондентов сообщили, что не едят фастфуд, поэтому закрытие американской компании для них ничего не изменит. Кроме того, россияне рассказали, чем они заменят бургеры и картошку из "Макдоналдса". Так, 11% опрошенных отметили, что будут есть блины, каждый десятый проголосовал за вариант "шашлыки, кебабы или хачапури", а 8% респондентов выбрали шаурму. Каждый пятый респондент рассказал о том, что любит беляши и слойки, а 3% опрошенных обожают пиццу.