Россияне рассказали, чем заменят бургеры и картошку из "Макдоналдса"
При этом чуть больше четверти опрошенных заявили, что вообще не едят фастфуд, поэтому закрытие сети ресторанов ничего не изменит в их жизни.
29% россиян считают, что им не нужна продукция "Макдоналдса", если есть котлетка с пюрешкой. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведён kp.ru. Отмечается, что в исследовании приняли участие 21,7 тысячи человек.
27% респондентов сообщили, что не едят фастфуд, поэтому закрытие американской компании для них ничего не изменит. Кроме того, россияне рассказали, чем они заменят бургеры и картошку из "Макдоналдса". Так, 11% опрошенных отметили, что будут есть блины, каждый десятый проголосовал за вариант "шашлыки, кебабы или хачапури", а 8% респондентов выбрали шаурму. Каждый пятый респондент рассказал о том, что любит беляши и слойки, а 3% опрошенных обожают пиццу.
Ранее Лайф писал, что закрытие "Макдоналдса" в РФ обойдётся компании в 50 млн долларов в месяц. Компания сама управляет 84% своих заведений в РФ. Там заявили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки — в частности, продолжат выплачивать зарплату.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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