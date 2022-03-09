Глава МИД Британии Трасс: Россия должна быть полностью отключена от SWIFT

По словам министра, если Путина "не остановить на Украине", это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала полностью отключить Россию от SWIFT, а также добиться полного отказа стран G7 от российских нефти и газа. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Наш ответ [Москве] должен быть быстрее и сильнее — необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран "Большой семёрки" от российских нефти и газа", — сказала министр.

Она отметила, что, если президента РФ Владимира Путина "не остановить на Украине", это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. По словам Трасс, Лондон ускорит работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы изолировать РФ.