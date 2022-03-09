Глава МИД Британии Трасс: Россия должна быть полностью отключена от SWIFT
По словам министра, если Путина "не остановить на Украине", это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала полностью отключить Россию от SWIFT, а также добиться полного отказа стран G7 от российских нефти и газа. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Наш ответ [Москве] должен быть быстрее и сильнее — необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран "Большой семёрки" от российских нефти и газа", — сказала министр.
Она отметила, что, если президента РФ Владимира Путина "не остановить на Украине", это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. По словам Трасс, Лондон ускорит работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы изолировать РФ.
Ранее Трасс заявила, что британцы ощутят экономические последствия санкций против России, в том числе в энергетике. Она отметила, что ограничения не идут "ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить Путину добиться успеха", ведь если он "не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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