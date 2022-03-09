Бастрыкин поручил расследовать удары ВСУ по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС
Следователям необходимо осуществить сбор и фиксацию доказательств данной атаки для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военных.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что Киев всячески уклоняется от каких-либо ремонтно-восстановительных работ.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.