Бастрыкин поручил расследовать удары ВСУ по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

Следователям необходимо осуществить сбор и фиксацию доказательств данной атаки для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военных.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", — указано в сообщении.