Президентом Южной Кореи избран кандидат от оппозиции Юн Сок Ёль
Опросы показывали, что у него были примерно одинаковые шансы с соперником от правящей демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёном.
Кандидат на пост президента Южной Кореи Юн Сок Ёль. Фото © ТАСС / AP
Победу на выборах президента Южной Кореи одержал представитель оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль. Его соперник от правящей демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён признал, что потерпел поражение. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".
Основная борьба разворачивалась именно между ними. Результаты опросов общественного мнения показывали, что у них были примерно одинаковые шансы занять пост.
Основной день выборов прошёл в стране сегодня. Явка достигла 77,1%. Было выделено специальное время — с 18:00 до 19:30 — для избирателей с коронавирусом и тех, кто находится на карантине. Досрочное голосование прошло 4 и 5 марта.
Как рассказывал Лайф, Южная Корея (как один из партнёров США) ранее присоединилась к антироссийским санкциям. Так, она прекратила работу с российским Центробанком.