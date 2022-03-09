Президентом Южной Кореи избран кандидат от оппозиции Юн Сок Ёль

Победу на выборах президента Южной Кореи одержал представитель оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль. Его соперник от правящей демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён признал, что потерпел поражение. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

Основная борьба разворачивалась именно между ними. Результаты опросов общественного мнения показывали, что у них были примерно одинаковые шансы занять пост.

Основной день выборов прошёл в стране сегодня. Явка достигла 77,1%. Было выделено специальное время — с 18:00 до 19:30 — для избирателей с коронавирусом и тех, кто находится на карантине. Досрочное голосование прошло 4 и 5 марта.